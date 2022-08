Asi kindel: Kerr Kriisa saab Eesti koondist aidata EM-mängude lõpuni

USAs mängivate korvpallurite kohal on alati olnud küsimärke. Nii NBA klubide kui ka sealsete ülikoolide jaoks tähendab väljaspool nende riiki toimuv sageli täiesti teist maailma, millest nad aru ei saa. See kehtib ka Euroopa meistrivõistluste kohta.

«Tavalised inimesed arvasid, et läksin ülikoolist minema. Teise klubisse. Et ongi kõik. Nad seda EMi ei taju, ei saa selle suurusest aru. Üritad seletada, et see on nagu World Cup (MM – toim), aga mitte nii suur,» seletas Kriisa muheldes.