Peatreener Toijala sõnastas EMiks valmistumisel kaks suuremat eesmärki

«Meie programm on üles ehitatud nõnda, et teeme nädala trenni ja siis mängime. Nüüd on esimene nädal tehtud. Püüame juba varem läbi võetud asjad korda saada ja tasapisi mõne elemendi juurde panna. Meil on üks eesmärk saada mängu intensiivsus nii kaitses kui ka rünnakul EMi jaoks vajalikule tasemele ning teine eesmärk leida mängijatele väljakul õiged rollid,» ütles Toijala.