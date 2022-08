FIBA ei usu Eestisse. Kuu aega enne EMi paigutati meie koondis eelviimasele kohale

Eestil esimese edetabeli põhjal midagi hõisata pole, asume 24 meeskonna seas eelviimasel kohal. Tahapoole on paigutatud ainult Holland.

«Eesti osaleb EMi finaalturniiril 20 aasta jooksul alles teist korda. Pärast 1993. aastat on sel võistlusel saadud ainult üks võit (2015. aastal Riias Ukraina üle - toim). Nad said valiksarjas lisaajal mälestusväärse võidu Itaalia üle ning neil on noor tuumik, kes kogub rahvusvahelisel areenil enesekindlust. Sündida võib üllatus või lausa kaks,» andis FIBA Eestile siiski positiivse üldhinnangu.