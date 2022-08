Manchester Unitedi peatreener Ronaldo käitumisest: ma ei andesta seda

Esialgu püüdis Manchester United jätta muljet, et Ronaldo käitumine neid ei häiri. Nüüd tunnistas aga peatreener ten Hag, et päris nii see ei ole. «Kindlasti ei andesta ma sellist käitumist. See on lubamatu igaühe jaoks. Oleme meeskond ja peame seda olema lõpuni,» lausus ten Hag väljaandele AD.