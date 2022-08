Eesti saadab kergejõustiku EMile 12-liikmelise koondise

Esimesena astuvad Euroopa meistrivõistlustel võistlustulle meie kümnevõistlejaid, keda on stardis kolm. Ent kes? Maicel Uibol on EM-pilet taskus Eesti meistri tiitliga ning Karel Tilgale ulatati vastav pääse pärast seda, kui ta MMil vaatamata normi täitmisele just Uibole ruumi pidi tegema.

Must valgel kirjas oleva järgi peaks kolmas koht kuuluma Janek Õiglasele, kes on meie tänavuse hooaja edetabelis teine (8405) ja kvalifikatsiooniperioodi kolmas. Pingerea neljas mees (8299) Kristjan Rosenberg on vigastatud, esimesena jääb joone alla MMil üheksandana (8227) lõpetanud Johannes Erm. Lisaks on norm täis Risto Lillemetsal (8156).