Väikeklubi hallitav ja haisev riietusruum hirmutab vastaseid: sa võid seal ära surra

Riietusruumid lagunevad nii põrandalt – kummikatet on üritatud parandada isoleerteibiga – kui ka laest, kust krohvitükid ripuvad. Piltidega on võimalik tutvuda SIIN .

«Kui lähed sinna riietusruumi, siis sa lihtsalt sured haisu kätte. See on tõeline terviserisk,» põrutas üks eelmisel hooajal ruume külastanud treener.

Klubi president Walter Auer on trööstitust olukorrast teadlik, kuid nendib, et neil lihtsalt puudub raha ruumide renoveerimiseks. «Seal pole tükk aega midagi tehtud, viimati uuendati neid 1980. aastal. Jalgpalliklubina oleme me väga väike ja paraku puuduvad meil vahendid, et seda ise teha,» sõnas ta.