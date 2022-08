EMile mineva noorte peatreener: muste varje meil koondise kohal pole

Enne reisikohvrite pakkimist avaldas peatreener Kalmer Musting, et EM-il ootavad ees erinevad mängud ja erinevad vastased: «Väga oluline on esimene kohtumine, et noored pinge all ei murduks, see võib mõjutada oluliselt järgmisi mänge. Meeskonnas on hea meeleolu, mitte vaid mängul, vaid meeskonnas tervikuna toetatakse üksteist.»

«Saan öelda, et meil on, mille pealt mängida. Seda, et koondise kohal oleksid mustad varjud, seda öelda ei saa. Meil on mängijaid, kes hästi skoorivad ja loodan, et nad teevad seda mitmes mängus. Samas on mure, et pole välja kujunenud kindlat põhikoosseisu, sageli alles mängu käigus selgub sobiv koosseis, mis toimib konkreetses mängus,» analüüsis Musting olukorda koondises.