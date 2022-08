Tänak päeva esikohal lõpetamisest: me ei plaaninud täna midagi sellist

Kuidas ennast tunned? «Kindlasti palju parem [päev}, kui osanuks oodata. Me ei plaaninud midagi sellist täna ja lõpuks sellel kohal olla on positiivne,» sõnas Tänak WRC All-Live'ile.

Mis on edu võti olnud? «Teised poisid on väga aegalsed ärkama. Vaikselt Toyotad jõuavad sinna, kus nad on. Ilm tuleb ka teine. Olin esimesest kurvist alates limiidil,» vastas ta.