Uus hooaeg viib Henry Sildaru kokku maailma parimatega

«Plaan on septembris Uus-Meremaale minna ja seal kuni poolteist kuud laagris olla. Lumetunnetus on ikkagi lumetunnetus. Viimati käisime lumel kolm kuud tagasi,» avas tema treener ja isa Tõnis Sildaru kaarte.

Uue hooaja peamine eesmärk on 26. augustil 16. sünnipäeva tähistaval noorsportlasel taseme tõstmine. «Henryl õnnestus kevadel teha mõned trikid, mis on meeste klassi tasemele juba päris lähedal. Küll aga pole need veel stiilipuhtad. Sellega on vaja tegelda, kuid see ei käi üleöö,» rääkis treener.