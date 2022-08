Soome rallil Rovanperäga suurt duelli pidav Tänak: momente on olnud, pole küsimust

Eile esimeselt kohalt startinud ja teed puhastanud soomlane jõudis Tänakule päeva jooksul järjest lähemale: eile oli meeste vahe 21 sekundit. Sellest hoolimata jäi eestlane oma päevaga rahule.

«Ma olen teinud head tööd ja kõvasti surunud. Pärastlõuna läks hästi, tingimused olid karmimad ja oli autole raskem. Vahe on olemas ja juhime. See on üllatus. Eile õhtul ei oodanud, et täna nii on. Homne pole nii pikk. Saab olema napikas,» rääkis Tänak õhtuses meediatsoonis.

Rovanperä selja taga hoidmine pole olnud kerge ja eestlane on enda sõnutsi pidanud sõitma oma mugavustsoonist väljas.

«Momente on olnud, pole küsimust. Ma ei saa öelda, et sõidan, kuidas ette kujutaksin. Tahaksin olla puhtam ja sujuvam, aga see annab häid aegu, peame nii tegema,» tõdes eestlane.

Homme sõidetakse ainult neli katset ja Tänak läheb neile vastu kindla tundega.

«Kiirel sirgel pinnal on hea sõita, aga künklikul teel on vastupidi. Katsed pole pikad. Ma arvan, et kõik on võimalik,» vaatas Tänak homsesse päeva.