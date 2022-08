OTSEBLOGI ⟩ Kanepi suutis õigeaegse murdega finaali avaseti enda kasuks kallutada

Kanepi jaoks on tegemist karjääri kümnenda WTA-turniiri finaaliga. Seni on tema saldo negatiivne, sest üheksast finaalist on Haapsalust pärit valgepallur kaotanud viis. Viimati tõstis eestlanna WTA-turniiri trofee pea kohale 2013. aastal Brüsselis, viimati jõudis ta finaali mullu Austraalias Gippsland Trophyl.

Sealjuures on huvitav märkida, et kui 37-aastane Kanepi on võitnud kõik kolm saviliival mängitud WTA-turniiri finaali, siis kõval kattel on saldo oluliselt kehvem: kuuest finaalist vaid üks triumf.