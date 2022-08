OTSEBLOGI ⟩ Haigusest räsitud Eesti korvpallikoondis kaotas poolaja Leedule kümne punktiga

Rahvuskoondise arsti Taivo Väärsi sõnul on tegemist ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooniga. «Oleme teinud haigestunud mängijatele koroonaviiruse testid, aga kõik tulemused on olnud negatiivsed. Tegemist on ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooniga, mis on osadele mängijatele põhjustanud kurguvalu ning kerget väsimust. Kahjuks Drell, Kotsar ning Kriisa põevad seda natukene raskemalt.»