Edukas turniir kergitas Kanepit maailma edetabelis kõvasti ülespoole

Need lisasilmad tähendavad ühtlasi seda, et eestlanna tõuseb maailma edetabelis kuue koha võrra 31. tabelireale. Viimati oli Kanepi nõnda kõrgel 2014. aasta mais.

Lähinädalaid arvestades on see väga oluline, kuidvõrd US Openiks asetust teenides – neid jagatakse 32 paremale – garanteeriks Kanepi selle, et ta väldiks aasta viimasel suure slämmi turniiril kahes esimeses ringis nimekaid vastaseid.