OTSEÜLEKANNE ⟩ Kiirkasiino suvetuuri lõppakord: Pärnus selguvad Eesti meistrid

Sel nädalavahetusel saab lõpu Kiirkasiino suvetuur 2022, kui Pärnu rannas selguvad 27.-28. augustil rannavõrkpalli Eesti meistrid. Lisaks peetakse pühapäeval King of the Court turniir neile, kes laupäevast edasi ei pääse. King of the Courti auhinnafond on kokku 1000 eurot.