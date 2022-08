Esapekka Lappi: Tänak vestis Soomes muinasjuttu

Ralli järel teatas Lappi, et päris õiget juttu eestlane meediale ei rääkinud. «See on petuvärk. Tema auto töötas suurepäraselt. Ta ütles isegi mulle pärast testikatset, et auto pole tegelikult nii halb, kuid meediale rääkis ta mingisugust muinasjuttu,» sõnas Lappi C More’ile naljatades.