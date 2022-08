Raju statistika: Hispaania klubid on sel sajandil võitnud rohkem kui pooled eurokarikad

Madridi Reali viimase triumfi järel on Hispaania jalgpalliklubid võitnud 21. sajandil 34 eurosarjade karikat. Et kokku on välja mängitud 67 karikat, kuuluvad enam kui pooled Hispaania klubidele.

Teist kohta hoiavad Inglismaa klubid, kellel on 13 eurosarja karikat. Kuus karikat on Itaalia ja Saksamaa, kolm Portugali ja Venemaa ning üks Ukraina ja Hollandi klubidel.

Tähelepanuväärne on ka fakt, et Hispaania klubid on sel sajandil võitnud kõik eurosarja finaalmängud, kus vastaseks on olnud välismaa klubi.