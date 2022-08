OTSEBLOGI ⟩ Eesti korvpallikoondis haaras Belgia vastu kerge algedu

Enne mängu:

Eesti rahvuskoondis, kes möödunud nädalal pidas kaks kontrollmängu Leeduga, on treeninud Tartus alates kolmapäevast ning peatreener Jukka Toijala on teinud oma valiku 12 mängija osas, kes jooksevad täna Belgia vastu väljakule. Õhtusest mängust jäävad eemale Matthias Tass, Janari Jõesaar, Kregor Hermet ja Martin Dorbek.

«Esiteks pikkade puhul on nii, et kui Maik-Kalev Kotsar on terve, siis ta mängib mõlemad mängud Tartus ning Matthias ja Rauno roteeruvad ehk Tass puhkab täna ning Nurger pühapäeval. Ääremängijate puhul on rotatsioon selline, et Raieste ja Drell olid eemal Leeduga mängudest ning seetõttu puhkab Kregor Hermet täna. Janari Jõesaarel on väike tervisemure ning tema ei mängi Tartu turniiril. Aga kindlasti kõik, kes täna puhkavad, saavad oma võimaluse pühapäeval Bosnia vastu,» selgitas peatreener Toijala mängijate valikut tänaseks mänguks.

Tänast vastast iseloomustab Toijala kui kogenud võistkonda, kes oma taseme poolest võiks kuuluda Euroopa TOP 16 rahvuskoondise hulka.

«Vastane on kogenud võistkond, kes on olnud koos mitu aastat sama treeneriga. Neil on olnud kindel mängustiil ja nad on harjunud sellega mängima. Neil on häid viskajaid ning head pikad, kes rollivad pärast katet kiiresti korvile. Belgia tase on mitu aastat olnud selline, kus nad võivad kuuluda Euroopa TOP16 meeskonna hulka.»

Rääkides Eesti koondise mängulistest eesmärkidest täna õhtusel mängul, rõhutas peatreener mängupraktika olulisust.