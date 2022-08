Ukraina olümpiapronks: Venemaa on alati teatud sõnumeid läbi spordi saatnud

Telekanali 1+1-ga rääkinud Horuna võttis esmalt sõna Valgevene kolleegide kohta. Ta märkis, et pärast Ukraina sõja algust on Valgevene sportlased kuidagi vaikseks jäänud.

«Valgevenelased on üldiselt vait olnud, kuigi oleme nende võistkonnaga sõbrad. Muidu rääkisime võistlustel ikka kõigest ja ausalt. Kuid nüüd on nad vait, sest kardavad oma kohta rahvuskoondises kaotada,» lausus Horuna, kes võitis olümpiamedali kaaluklassis kuni 75 kg.

«Sportlased on avaliku elu tegelased. Võistlustel ollakse oma rahvusriigi lipu all, mis tähendab, et sportlased on teistele eeskujuks. Eriti just noortele inimestele. Seetõttu ongi Venemaa alati teatud sõnumeid läbi spordi saatnud,» teatas ta.