VIDEO ⟩ Loeb stardib järgmisena Kreekas: tegin seal karjääri suurima väljasõidu

«Otsustasin Kreekas võistelda, sest see on tore kruusaralli, mida olen alati nautinud. Kusjuures praegu tundub see veelgi parem, sest teed ei ole enam nii karmid nagu vanasti,» lausus Loeb veebiportaalile Motorsport.

Prantslase sõnul on ta tänavusest rajast sõitnud vaid üksikuid lõike. «Sellest on ka juba kümme aastat möödas ehk ma ei mäleta enam midagi. Mul tuleb alustada nullist, mis on alati veidi väljakutsuv. Usun, et tänavune ralli on kõigile natukene uus.»