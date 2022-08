Eesltased tulid bridžis noorte maailmameistriks

Kui bridži maailmameistrivõistlustel avatud klassis on pikk ajalugu, siis noorte ja juunioride maailmameistrivõistlusi on peetud alates 1987. aastast. Selle võiduga sai Eestist 50. medaliriik bridži maailmameistrivõistluste ajaloos.

Pedamson on ka Eesti meister males U18 vanuseklassis ning tegeleb tõsiselt ka jalgpalliga. Vähk on võitnud mitmeid üleriiklikke matemaatikavõistlusi, sealhulgas 7. klassi poisina 9. klasside vabariikliku matemaatikaolümpiaadi käesoleval aastal ning mängib aktiivselt korvpalli.

Bridži populaarsus Eestis noorte hulgas on kasvamas, aktiivseimaks tugipunktiks Eestis on Tartu. Toimuvad iganädalalased klubiturniirid paljudes Eesti linnades. Juunioridele (kuni 26) on osalemine kõikidel võistlustel Eestis tasuta. Toimuvad laagrid ja koolitused noortele.