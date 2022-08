Käsipalli noored B-divisjoni EMilt kuuenda koha

Eesti koondise kohtumine Slovakkia koondise vastu algas edukalt, avavärv tuli eestlastelt ning Andero Viljus väravas tõrjus vastase viskeid. Kuid vastane võitles ning eestlased said poolaja keskpaigaks ka kahe väravalise eduseisu, siis 23. mänguminutiks olid eestlased tagaajaja rollis seisuga 11:13, samas võitlusvaimu see ei vähendanud ning kolm minuti enne poolaega Hendrik Koksi väravast seis viigistus 14:14. Poolajale läks Eesti koondis minimaalses kaotusseisus 15:16. Alagrupis omavahelises kohtumises mindi poolajale seisuga 12:12.

Kuigi Andero Viljus tegi mitmeid häid tõrjeid väravas, siis rünnakul olid koondislased hädas vastase väravavahiga ning kaotusseis kasvas teisel poolajal juba 10 väravaliseks. Kui 45-mänguminut algas, said koondislased ka uut hingamist ning vähendasid kaotusseisu. Mängu lõpuks aga tuli ikkagi vastu võtta valus kaotus.

«Ei olnud ilus mäng, tegime sellel turniiril kõige halvema teise poolaja. Kui esimesel poolajal mängisime võrdselt vastasega ning olime mängus, siis teisel poolajal lagunesime kohe alguses ära. Võib ju oletada, et kui oleksime poolajale läinud eduseisus, siis oleks pilt teine olnud, aga see on oletus.