Soome EM-koondis: mitu medalilootust ja 45-aastane postiljonist maratoonar

Kui varasemalt oli ta keskendunud 5000 ja 10 000 meetri distantsidele, siis nüüd on ta keskenduma maratonile. Ja ka Müncheni EMiks on viimased kuu aega postiljonina töötav Kiekara füüsiliselt valmis.

Rääkides Soome medalilootustest, siis need on olemas, kuid ühtegi raudkindlat tippu neil pole. Kõige tõenäolisem on teivashüppaja Wilma Murto õnnestumine, kes tuli olümpial viiendaks ja oli MMil kuues. Eksperdid arvavad, et ta võiks hüpata 4.40-4.50, kuid medaliks on oleks tarvis 4.60.