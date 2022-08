Ott Tänak: Belgias läheb meeskonna energia Thierry toetuseks

Tänavu teist korda MM-kalendris olev Belgia ralli on ralliässa sõnul kogu aasta kõige kompaktsem ja sõitjasõbralikum. «Katsed on üksteisele lähedal ja samas ka hoolduspargi lähistel,» märkis ta. «Ralli ise ei ole kindlasti lihtne, on palju lõikamisi ja väga palju ristmikke, kus eksida on pigem lihtne. Samuti väga palju pinnasemuutusi, mida saab teada vaid kogemusega ehk üldiselt teine aasta võiks juba parem olla siin.»