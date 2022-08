OTSEBLOGI ⟩ Müncheni EMi 3. päev: Milliseks kujuneb Kleemeieri tiitlivõistluste debüüt?

Enne võistluspäeva:

«EMil on teatud nüansid, mida võiks ära kasutada,» viitas 26-aastane veerandmailer väärt konkurentidele. «Suvisel hooajal [Eestis] jooksen ma üldiselt ikkagi üksinda. Esimesel tõkkel oled juba kõikidest möödas ja nõnda on lõppu keeruline joosta, kuna üksinda olles tekib selline mugavustsoon. Siin ootangi kõige rohkem seda, et saaksin joosta koos tugevate jooksjatega.»

Muideks, ka juhendaja Mehis Viru hinnangul on Maarjamaa tippmargi ületamine reaalne eesmärk. «Kui Marielle suuri vigu ei tee, siis pole Eesti rekordi püstitamine võimatu. Samas on tõeada, et 400 meetri tõkkejooks on salakaval ala. Pead rütmi ilusasti kätte saama. Loodetavasti ta suudab ka siinse emotsiooni enda kasuks pöörata,» kostis treener.