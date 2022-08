Venelased tögasid jäähokisünnimaal toimuvat MMi

Ilta Sanomat tõdeb, et rahvast on tõesti suvisel ajal hokimänge vähe vaatamas. Turniiri esimesi mänge käis kokku vaatamas vaid 5300 pealtvaatajat. Ka Kanada koondise mängudel oli vaid mõni tuhat pealtvaatajat.

«Võrreldes kõrgete ootustega on see väike šokk,» kommenteeris üks Kanada fänn pärast avamänge.

Alagrupiturniir on lõppemas ja ehk on kohamängudel areenidele tulemas rohkem publikut. Soome meediast võis lugeda, et pahameelt pakkus ka kesvamärjukese kõrge hind – suure õlle eest küsitakse Edmontoni areenil kümme eurot.