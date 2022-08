BLOGI JA RAADIO ⟩ Belgia ralli: mure seljatanud Tänak kaitseb teist kohta, Neuville kasvatab edu

«Lõikekohtades on vaja palju enesekindlust ja stabiilset autot. Jõud saab samuti olema väga tähtis aeglaselt kiiruselt kiirendades. Proovime Soome hoogu hoida, isegi, kui see on täiesti teist tüüpi ralli,» kirjeldas Tänak, mida läheb Belgias eduks vaja.

Veel ühe suure sammu MM-tiitli suunas loodab kindlasti teha Kalle Rovanperä, kes on tänavusest kaheksast rallist võitnud viis ning tema edu lähima jälitaja Tänaku ees on juba 94 silma. Eestlasest punkti võrra kaugemal on Neuville.