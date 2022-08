Cristiano Ronaldo: meedia valetab, kuigi nad teavad tõde

Portugali koondise kapten heitis oma salapärastes kommentaarides meediale ette valetamist. Ronaldo ei teinud sellekohast postitust, kuid väidetavalt ilmus tema vastus ühte teise postituse kommentaarides.

Dramaatilises postituses ütles Ronaldo, et tema kohta kirjutatud 100 artiklist on tõesed ainult viis. Samuti väidab ta, et tal on selle kohta tõestusmaterjal isiklikus märkmikus.

«Nad teavad tõde, kui nad paari nädala pärast intervjuud teevad. Meedia valetab. Mul on märkmik ja viimase paari kuu jooksul minu kohta tehtud 100 uudisest ainult viis õiget. Kujutage ette, kuidas see on. Jääge selle näpunäite juurde,» kirjutas Ronaldo.

🚨 Ronaldo via IG - Saying the truth will come out in a few weeks 🇵🇹 pic.twitter.com/tKFdwRrxa0 — UtdPlug (@UtdPlug) August 16, 2022

37-aastase Ronaldo Unitedist lahkumise üle on spekuleeritud mitu kuud, kuid hooaeg on alanud ning ta on kaasa teinud kahes kohtumises, kuid pole löönud ühtegi väravat. Kuuldavasti on tema suhted sassis ka uue peatreeneri Erik ten Haagiga.