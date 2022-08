BLOGI ⟩ Müncheni EMi 4. päev: Ingebrigtsen tegi kuldse duubli, Tugi jäi finaali ukse taha

Enne võistluspäeva:

Kuigi naiste odaviske kvalifikatsiooninorm on 61 meetrit, usub Gedly Tugi, et finaali võiks aidata ka 58-59-meetrine odavaar. Arvestades, et eestlanna on tänavu kahel korral ka ise 58 meetrit täis visanud, loodab temagi 12 parema sekka lipsata. «Ma ei ütleks, et see oleks mingi ulme eesmärk,» sõnas Tugi, kelle tippmark on 58.39.