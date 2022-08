OTSEBLOGI ja GALERII ⟩ Eesti korvpallikoondis jäi avaveerandiga Läti vastu kaotusseisu

Eesti meeste rahvuskoondis sõitis Riiga 12-mängijalise koosseisuga, kui koosseisust jäävad eemale Janari Jõesaar, Sander Raieste ning Kerr Kriisa. Peatreener Jukka Toijala sõnul on Jõesaare ja Kriisa puhul tegemist pisivigastustega ja Raieste on taas haigestunud.

Siiski loodetakse järgmisel nädalal kolme meest taas rivis näha. «Janari taastub veel eelmisel nädalal saadud pisivigastusest, Sandril on taas kerge haigus ning Kerr sai eile trennis viga. Kõik kolm jäävad ennast Eestisse ravima ning loodame, et järgmisel nädalal on nad rivis tagasi,» sõnas Toijala basket.ee-le.