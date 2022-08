Belgias teist positsiooni hoidev Tänak: olen autos väga suures hädas

2019. aastal maailmameistriks kroonitud Tänak ootas Belgias hullemaid olusid, ent võistluse käigus selgus hoopis teine olukord. «Olud polnudki nii keerulised. Ootasime, et ilm hakkab rohkem üllatama ja tingimused muutuvad rohkem. Katsed olid kuivad ja polnudki nii paha. Olen autos väga suures hädas ja raske on leida kindlust. Samas teen kõik, et leida õiget tunnetust,» lausus WRC All-Live'ile antud usutluses.

Kuigi Tänak püsib hetkel üldarvestuses teisel kohal, siis autot on keeruline paremaks muuta. Ennekõike on põhjuseks see, et Belgias pole eestlane just liiga palju kihutanud. «Vaatame, mida insenerid ütlevad. Võib-olla nad mõistavad, mis autoga toimub. Aga see pole kindlasti lihtne ülesanne, sest mul pole siin eriti kogemusi ja kogu võistlus on keeruline,» lõpetas Tänak.