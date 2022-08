Lappi naeris võimaluse Hyundai eest sõita välja: ma oleks pigem kodus

Lappi ja tema kaardilugeja Janne Ferm on sellel hooajal jaganud Toyota kolmandat autot kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga.

«Ma olen avatud kõigile pakkumistele. Samas pole ma mõelnud jätkamisele kuskil mujal kui Toyotas. Ma tunnen ennast siin hästi. Mingil põhjusel, kui need esimese klassi meeskonnad lahkusid ja üks jäi (Hyundai), siis ma ei tunne, et tahaksin just sinna minna. Kui ma Toyotast pikendust ei saa, siis olen pigem kodus,» rääkis soomlane Ilta-Sanomatele.