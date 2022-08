Eesti korvpallikoondis tegi enne EMi pingerivis tubli tõusu, Euroopa meistriks ennustatakse endiselt Sloveeniat

Kui algselt oli Eesti paigutatud 24 meeskonna seas eelviimasele kohale, siis nüüd on pilt veidi helgem. Lisaks juba varasemalt meist tahapoole jäänud Hollandile on Eesti möödunud pingerivis Bulgaariast ja Suurbritanniast.

Eestile tõid edu ilusad tulemused kontrollmängudes. «Väike kohaparandus, kuna Eesti suutis pärast kaht kaotust Leedule, võita nii Belgiat kui ka Bosnia ja Hertsegoviinat. Just viimane 13-punktine võit on tulemus, millelt on hea edasi minna,» seisab FIBA kirjutatud Eesti kokkuvõttes.