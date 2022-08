Valus hoop Eesti korvpallikoondisele: Treier peab minema operatsioonile

Esmane info oli nii palju julgustav, et päris väljas liigesest käsi vist ei käinud. Kuid uuringud täpsustasid, mis juhtus, ning pilt oli piisavalt kole selleks, et selle suve koondisemängud on Treieril mängitud.

«Uuringud näitasid, et kodarluu peas on murd ja see on selline, et see vajab operatiivset ravi,» lausus korvpallikoondise arst Taivo Väärsi Delfile.