Neuville selgitas koduralli võidule kriipsu peale tõmmanud õnnetuse tagamaid

«Tulin aeglasest vasakkurvist, kus asfalt oli üsna libe. Üllatuslikult oli tee täiesti mudane, seda polnud legendis kirjas. Me polnud valmis, et olud on nii keerulised. Eelsõitjatele (gravel crew) oli tee samuti veel puhas. Seega tabas meid üllatus ja midagi polnud teha. Sõitsin kraavi ja kahjuks oli meie jaoks ralli läbi,» rääkis Neuville.