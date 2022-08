Ukraina kergejõustikuliidu juht: kui me ei tapa venelasi, tapavad nemad meie lapsed

Kui veel kuus kuud tagasi oli Pronin advokaat ja spordiametnik, siis nüüd on tegu nii andeka droonijuhiga, et venelased on tema eest pearaha välja pannud.

«Kukutame pomme mitte ainult Vene tankidele, aga Vene autodele ja majadele, kus nad asuvad. Meil on näiteks droone väikeste pommidega, äkki 300 grammi. Sellega on võimatu tanki purustada. Saad ainult sõdureid tappa. Aga osadel pommidel on suur jõud,» seletas Pronin The Guardianile.