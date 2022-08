Evans: Tänaku alistamine oleks olnud üle mõistuse

«Sellist tüüpi teedel oleks kaheksa sekundi jaoks vaja kas üle mõistuse sõita või loota, et juhtuks ime. Muidugi pidime survet peal hoidma, et Ott peaks sõitma väga kiiresti, kuid lõpuks sellest ei piisanud,» ütles waleslane DirtFishile.

«Jah, muidugi, aga oma elu ei saa elada aga’de või kui’dega. See on osa rallist,» ütles ta konkreetselt.

MM-sarja kolmas mees on nüüd 11 võitu rallit pidanud esikohast suu puhtaks pühkima. See on tema pikim võidupõud Toyotas. Samas ei näe mees ise muretsemiseks põhjust. «Minu karjääri jooksul on olnud päris palju napikaid, kuid põle mõtet selle üle nukrutseda. Pigem tuleb sellest õppida, mis ei tulnud välja ja üritada järgmine kord paremini,» lisas Evans.