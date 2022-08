Eesti ralliekspert ei usu Tänakut puudutavaid kuulujutte

Tänak on tänavu mitmel korral tõestanud, et tema kiirus pole kuhugi kadunud. Ta pigistab pidevalt kivist sisuliselt vett välja ja on Hyundai roolis jõudnud koguni kolme etapivõiduni, sealhulgas võitnud kaks viimast rallit, Soomes ja Belgias.

2019. aastal maailmameistriks kroonitud Tänak pole aga olnud rahul Hyundai meeskonna ülesehitusega. Tema sõnul pole Julien Moncet õige mees pealiku kohale. Ta ei ole kunagi väitnud, et prantslane oleks kuidagi ebavajalik, ning on kiitnud teda auto suurepärase mootori eest. Just mootoritega peakski Moncet Tänaku hinnangul tööd jätkama, ent juhi kohale on vaja kedagi teist. Rahulolematu Tänak võibki just organiseerimatuse tõttu mõelda meeskonnavahetusele.