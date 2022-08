Toijala avalikustas koosseisu, kellega soovib valitsevat Euroopa meistrit alistada

Eesti rahvuskoondis jõudis Sloveeniasse teisipäeva hilisõhtul ning on jõudnud Zlatorog Arenal pidada kaks treeningut. Sloveeniasse sõitsid kohale kõik 14 mängijat, kuid homsest mängust jäävad peatreener Jukka Toijala otsusel eemale Kregor Hermet ja Märt Rosenthal.

Tänane vastane Sloveenia, kes FIBA maailma ränkingu edetabelis on 5. positsioonil, on pidanud augustikuus kuus kontrollmängu ning kaotusekibedust ei ole tunnistatud kordagi. Sealjuures on alistatud nii Serbia kui ka möödunud nädalal Horvaatia, kes on Eesti rahvuskoondise vastane EM-finaalturniiril.

Peatreener Toijala sõnul on vastastel mitu väga head individuaalsete oskustega mängijat ning tegemist on väga kvaliteetse meeskonnaga. «Sloveenial on individuaalselt väga head mängijad nii tagaliinis kui korvi all. Tegemist on väga kvaliteetse meeskonnaga ning seda peegeldavad ka nende tulemused. Nad mängivad väga kiiret mängu ning võtavad sarnaselt meie koondisele väga palju kolmepunktiviskeid,» tõdes Toijala pressiteate vahendusel.

Koondise kapteni Siim-Sander Vene sõnul peab Eesti koondis ära võtma sloveenia poolkiired ja kiired rünnakud, mida neile meeldib mängida. «Eelkõige peame ära võtma nende lihtsad ja poolkiired ning kiired rünnakud. Eriti kui Doncic mängus on, siis ta jagab neid algussööte päris hästi ja saab teised jooksma. Peame suruma neid viis-viie vastu mängima ja ise kaitsest jooksma saama,» analüüsis Vene.

«Esiteks me oleme teeninud selle koha, et olla MM-valikmängude teises ringis. Ütlesin ka poistele, et siin pole näiteks Poolat ja Horvaatiat, vaid siin oleme meie ning me ei saa tulla siia ja hakata lihtsalt vaatama, et mis saama hakkab. Me peame mängima enesekindlalt ja julgelt ning omad asjad ära tegema,» lisas Toijala Eesti meeskonna eesmärkidest homse mängu eel.