ANALÜÜS ⟩ Klassivahe on märgatav, aga Sloveenia ongi maailma tipptiim

1 Sloveenia viskabki kõigi vastaste korvid täis

Liigset traagikat ei tasu Maarjamaa korvpallisõpradel näha asjaolus, et sloveenid said kokku kolmekohalise punktisumma. Eesti pole kaugeltki ainus meeskond, kelle korvid on palle täis visatud. Parimas koosseisus Sloveeniaga jäävad hätta peaaegu kõik.

Sloveenia koondis ei koosne ainult Luka Doncicist. Jah, Doncic on fantastiline mängumees, kes suudab kõik kaitsed lahti harutada ja leida vabal positsioonil asuvad kaaslased. Aga need kaaslased peavad olema piisavalt mängumehed, et pallid sisse visata. Sloveenia koondislased on.

Sloveenia publiku lemmik Luka Doncic. Foto: fiba.basketball

Lisaks on tegemist füüsiliselt väga heal tasemel meeskonnaga, kelle üks trumpidest on lauavõitlus. Selle Eesti kaotas Celjes 28:47 ning kui peatreener Jukka Toijala mängujärgsel pressikonverentsil ülises plaanis kiitis hoolealuseid, siis lauavõitlust nimetas ta murekohaks.

«Teadsime, et vastased lähevad agressiivselt lauapallide järele, aga me ei teinud oma tööd hästi ja nad said sealt liiga palju lihtsaid punkte,» ütles Toijala.

2 Eesti pani vastased vahepeal pingesse

Kui kokku saavad kaks võistkonda, kel on teatav klassivahe – nagu on Eestil ja Sloveenial –, pole vaja imestada, kui see maksma pannakse. Ent siinkohal ongi oluline, kuidas eeldatavalt nõrgem pool mängib ja kuidas hakkama saab.