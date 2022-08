BLOGI ⟩ Drelli kaotanud Eesti andis Soomele lahingu

Soomlaste suurimaks staariks on NBAs leiba teeniv Lauri Markkanen, kelle puhul on rahvuskoondise treeneritel eriplaan, kuidas soomlaste tähte takistada. «Meil on olnud järjest mängud [Jusuf] Nurkici, [Kristaps] Porzingise, [Luka] Doncici ja [Goran] Dragici vastu ning ikka peab olema eraldi tähelepanu selliste mängijate puhul, et mis nende oskused ja paremad rünnaku eelised on. Meil on olemas plaan A, B ja C, aga keeruliseks teeb Markkaneni puhul see, et ta mängib positsioone 5, 4 ja 3 ning match-up-ide leidmine on pisut keerulisem kui teiste vastu,» lausus Toijala.