Lähtekohad mängule olid erinevad. Meil on MMile pääs üsna teoreetiline, põhjanaabritel aga vägagi käega katsutav – tabelist vaatas matši eel kuue võidu kõrval vastu vaid üks kaotus.

Eesti peatreener Jukka Toijala on suve jooksul nii mõnelgi korral Postimehele öelnud, et soomlased ise peavad praegust koondist oma läbi aegade parimaks. Koos on hea segu kogenud ja noortest tegijatest, lisaks üks selge liider, Lauri Markkanen. Ehk üsna sarnane meie satsile.