Eesti alistanud Soome korvpallikoondis jõudis ajaloos teist korda MMile

«Suur aitäh rootslastele säärase tulemuse eest! Oleme kõik väga uhked selle üle, mida see meeskond üheskoos on saavutanud. Võib-olla oleme plaanitud graafikust isegi veidi ees, kuid sellistel juhtumitel on see ainult teretulnud. Tegemist on ajaloolise hetkega Soome korvpallis ja kõik, kes on sellega seotud, peaksid uhkust tundma,» vahendas BasketNews Soome koondise peatreener Lassi Tuovi sõnu.