OTSEBLOGI ⟩ Favoriidikoormat kandev Kaia Kanepi jahib USA lahtistel kohta teises ringis

Kui meie naiste tennise esireket Anett Kontaveit (WTA 2.) röövis oma US Openi avaringi kohtumisega eestlastelt tublisti unetunde, siis teisipäeval väljakule astuv Kaia Kanepi (WTA 34.) seda õnneks ei tee. Nimelt on Kanepi ja tšehhitar Tereza Martincova (WTA 71.) paigutatud 14. väljaku esimeseks kohtumiseks, mis tähendab, et see algab Eesti aja järgi teisipäeval kell 18.