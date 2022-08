Latvala tõmbas Tänaku Toyotasse-naasmise-juttudele vee peale

Nimelt andis Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala usutluses DirtFishile mõista, et soovib tulevaks hooajaks säilitada sama sõitjatekoosluse, mis tänavu.

See tähendaks siis Kalle Rovanperät, Elfyn Evansit, Esapekka Lappit, aeg-ajalt rallidele «ära eksivat» Sebastien Ogier'd ning Takamoto Katsutat, kes kihutaks nii ehk naa väljaspool Toyota põhitiimi, Next Generationi ridades.

Kui Rovanperä ja Evansi Toyotasse jäämise osas polnud varemgi mingit kahtlust, siis Lappi jätkamine oli siiani kerge küsimärgi all. Kaks järjestikust poodiumikohta Soomes ja Belgias on soomlase aktsiaid aga kõvasti kergitanud ning Ieperi-järgselt andiski Latvala mõista, et soovib kaasmaalasega ka tuleval aastal koostööd teha.

«Ootan seda väga. Mina isiklikult tahan teda väga meeskonnas hoida, kuid mõistagi tuleb meil tiimisisest olukorda hinnata ja asjad temaga läbi rääkida,» viitas tiimipealik Ogier' plaanidele. «Sebastien on meile öelnud, et tahab sõita Monte Carlos. Kui ta soovib osaleda aga rohkematel etappidel, tuleb see kõigiga läbi arutada.»

Kas see tähendab, et Ogier saaks kaheksakordse maailmameistrina peale igal rallil, kuhu ta vaid sooviks? «Ta on jätkuvalt väga-väga kiire sõitja,» kostis Latvala selle peale kavalalt.