Ferrari kummaline raadiovestlus pani endise tippsõitja kokutama

Ma arvan, et nad on sellega läinud veidi üle piiri. Kõikide probleemide keskel on tema enesekindlus kannatanud ja Charles tunnetab, et peab ohjad enda kätte haarama,» spekuleeris Herbert.

Inglane möönab, et Leclerc on teinud õigeid otsuseid, kuid igal asjal on omad piirid. «Vaja on meeskonna tuge. See ei saa olla ühesuunaline tegutsemine. Ta üritab selle autoga taas võitjaks tulla, see on raske koorem,» lisas Herbert.