Švetšenko üleskutse maailmale: palun ärge unustage Ukrainat, me vajame teie abi

Varajases staadiumis kajastas rahvusvaheline meedia Venemaa sissetungi Ukrainasse ulatuslikult, kuid nüüd, kui invasioon on kestnud üle poole aasta on Ševtšenko sõnul normaalne, et uudiste sisu muutub.

Tema sõnul on aga oluline, et inimesed oleksid teadlikud sellest, kui ohtlik on käimasoleva sõda ja igapäevased pommirünnakud riigis elavatele inimestele. Just hiljuti süüdistasid Ukraina võimud Vene vägesid, et nad tulistavad Zaporižžja tuumaelektrijaamast rakette ning see tekitab hirmu õnnetuse ees.