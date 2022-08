Lappi selgitas, miks ta meelsasti ka poole kohaga kihutamisele «jah» ütleks

Kolmandat viiulit mängivad tänavu kahepeale Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi ning kuigi ideaalmaailmas sooviks soomlane – muusikalisi võrdlusi jätkates – puldi võrra dirigendile lähemale istuda, on ta rahumeeli valmis leppima ka oma praeguse positsiooniga. Peaasi, et musitseerida, thui, kihutada saaks.

«Sõitjana tahaksid sa mõistagi võimalust võidelda peaauhinna pärast (peab silmas MM-tiitlit – K.J.). Samas, teisest küljest on kõige tähtsam asi sinu elus hoopiski perekond ja sellest tulenevalt on poolik hooaeg väga hea tasakaalukoht – seda siis töö- ja eraelu vahel,» jätkas ta, kuid lisas, et tema on valmis igal juhul Toyotas jätkama. Vahet pole, kas täis- või poole kohaga.