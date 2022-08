Kontaveidi ja Williamsi kohtumine röövib eestlastelt ootuspäraselt unetunde

«Olen tõesti õnnelik, et saan tema vastu mängida [Arthur Ashe staadionil], olen kindel, et öösel, tema elemendis. Arvan, et atmosfäär saab olema suurepärane. Ootan seda väga. Ma arvan, et see saab olema üks nendest matšidest sel aastal – mida mul pole liiga palju olnud –, kus mul pole lihtsalt mingit survet. Ma lihtsalt naudin ja mängin nii hästi, kui saan,» lausus eestlanna.