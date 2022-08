Venemaa koondise peatreener: mitte meie ei ole Euroopaga sõjas, vaid nemad on meiega

Varem Venemaa suusakoondist treeninud, kuid 2020. aastal laskesuusakoondisega liitunud Kaminski andis intervjuu väljaandele Championat. Esmalt küsiti talt hinnangut, kui kauaks võib Venemaa rahvusvahelisest spordist eemale jääda.

«Kõik oleneb sellest, kuidas konflikt Ukrainas areneb. See pole kokkupõrge Venemaa ja Ukraina, vaid Venemaa, Euroopa ja USA vahel. Ning konfliktis ei ole mitte meie nendega, vaid nemad meiega. Kui nad võitlema hakkavad, siis kukub kõik kiiresti paika,» üt

Kaminski sõnul on rahvusvahelisest spordist kõrvaldamine andnud talle võimaluse eksperimenteerida erinevate ettevalmistusstrateegiatega. «Meie peamine eesmärk on jätkuvalt 2026. aasta olümpia. Kuid praegu on meil võimalus katsetada uusi tehnikaid, kombinatsioone ja kõike muud.»

Hiljuti avaldas Venemaa suusakoondise treener Juri Borodavko arvamust, et venelaste konkurendid rõõmustavad nende eemalejäämise tõttu, sest saavad niimoodi lihtsamalt auhinnaraha võita. Kaminski sõnul on see ühest küljest tõsi, kuid ta tõi välja, et auhinnaraha suurus sõltub tihti võistluste tasemest ning venelasteta on see ju nõrgem.