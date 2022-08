Hyundai pealik: me ei tohi enne 1. oktoobrit autot uuendada

Hyundai rallimeeskond oli pikka aega raskustes, kuidas leida tasakaal auto vastupidavuse ja kiiruse vahel. Viimased kaks rallit on lõppenud Ott Tänaku võiduga ning see näitab, et meeskond on viimaks leidnud õige tee.

Võiks ju arvata, et heale lainele saanud Hyundai jätkab arengut samas tempos, kuid paraku seavad WRC-sarja reeglid meeskonnale piiri.

«Me ei saa muuta kõike suvalisel ajal,» sõnas meeskonna ajutine pealik Julien Moncet Autohebdo vahendusel. «Autod on homoligeeritud kolmeks aastaks. Saame autot muuta vaid läbi jokkerite: 5 jokkrit on šassiile, 3 mootorile ja 2+1 elektroonikale. Muudatuste jaoks on kindel ajakava. Aastas on muudatusteks neli perioodi ja kui me neid ei kasuta, lähevad need kaotsi.»

«Enne muudatust tuleb meil esitada FIA-le avaldus, kes seda siis analüüsib. Seejärel on ülevaatus ning alles siis saame muudatused pärast FIA poolt määratud kuupäeva ralliradadele tuua. Järgmine võimalus muudatusteks on 1. oktoober,» rääkis Moncet ning lisas, et antud jutt puudutab homoligeeritud osasid.